08 Апреля 2025
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Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой сообщил, что 4 проекта Сургутского района в лидерах окружного конкурса инициативных проектов

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что инициативные проекты муниципалитета победили в региональном конкурсе.

"Остров неограниченных возможностей "СпортГрад"", "Одеваем добро", "Азбука креативных пространств" и "Инженеры будущего" вошли в число победителей окружного конкурса инициативных проектов", - рассказал Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

В онлайн-голосовании эти проекты набрали более 15 тысяч голосов. На реализацию проектов из окружного бюджета поступит 21,6 млн рублей, ещё 11,6 млн рублей добавят из районной казны. В рамках "СпортГрада" планируется устроить верёвочный парк на территории лянторской спортшколы №1. Там смогут проводить время в том числе дети с ограниченными возможностями. Активисты с инициативой "Одеваем добро" намерены позаботиться об участниках СВО и людях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для этого в Высоком Мысе, Ляминой и Русскинской организуют мастерские, где рукодельницы будут вязать тёплые вещи для нуждающихся.

трубецкой(2024)|Фото: admsr.ru

"Еще 10 локаций – с художественным и техническим уклоном – создадут в поселениях Сургутского района", - отметил Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Так, авторы проекта "Инженеры будущего" предлагают открыть технокружки на базе "Кванториума" в Белом Яре, Фёдоровском, Лянторе, Нижнесортымском и Солнечном. В пяти населённых пунктах запустят творческие студии в рамках "Азбуки креативных пространств" – музыкальную, мультипликационную, изостудию и швейную мастерскую. Всего с 2021 году по результатам регионального конкурса реализовано 15 инициативных проектов на 127,5 млн рублей, в том числе 78,4 млн рулей за счёт окружных средств, сообщил глава Сургутского района.

Молодёжный центр(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Тёплые вещи(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Теги: Сургутский район, Андрей Трубецкой, проекты


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