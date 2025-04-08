Андрей Трубецкой сообщил, что 4 проекта Сургутского района в лидерах окружного конкурса инициативных проектов

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что инициативные проекты муниципалитета победили в региональном конкурсе.

"Остров неограниченных возможностей "СпортГрад"", "Одеваем добро", "Азбука креативных пространств" и "Инженеры будущего" вошли в число победителей окружного конкурса инициативных проектов", - рассказал Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях.





В онлайн-голосовании эти проекты набрали более 15 тысяч голосов. На реализацию проектов из окружного бюджета поступит 21,6 млн рублей, ещё 11,6 млн рублей добавят из районной казны. В рамках "СпортГрада" планируется устроить верёвочный парк на территории лянторской спортшколы №1. Там смогут проводить время в том числе дети с ограниченными возможностями. Активисты с инициативой "Одеваем добро" намерены позаботиться об участниках СВО и людях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для этого в Высоком Мысе, Ляминой и Русскинской организуют мастерские, где рукодельницы будут вязать тёплые вещи для нуждающихся.

"Еще 10 локаций – с художественным и техническим уклоном – создадут в поселениях Сургутского района", - отметил Андрей Трубецкой.





Так, авторы проекта "Инженеры будущего" предлагают открыть технокружки на базе "Кванториума" в Белом Яре, Фёдоровском, Лянторе, Нижнесортымском и Солнечном. В пяти населённых пунктах запустят творческие студии в рамках "Азбуки креативных пространств" – музыкальную, мультипликационную, изостудию и швейную мастерскую. Всего с 2021 году по результатам регионального конкурса реализовано 15 инициативных проектов на 127,5 млн рублей, в том числе 78,4 млн рулей за счёт окружных средств, сообщил глава Сургутского района.