Донецк на три дня остался без воды

Донецк, Ясиноватая и Червоногвардейский район Макеевки остались без воды. Украинские боевики в очередной раз обстреляли и обесточили Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию, снова нарушив договоренности о 30-дневном прекращении огня по энергетической системе. По оценкам, для восстановления энергоснабжения потребуется до трех дней.

С декабря Донецк и Макеевку снова перевели на график подачи воды раз в два дня в вечерние часы. При этом тех, у кого нет счетчиков, заставляют платить по суточным нормам потребления - 330 литров в сутки с человека, как при круглосуточном водоснабжении.

В комментариях люди выражают возмущение не тем, что воды не будет из-за обстрела, а тем, что по многим адресам ее нет и по графику. Также отмечают, что обстрел произошел ночью, а людям сообщили об этом только ближе к вечеру, почти через сутки.

В декабре тогдашний глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что как минимум в ближайшие два года нормального водоснабжения в регионе точно не будет. А новый премьер Андрей Чертков сказал, что техническое состояние системы водоснабжения в Донецкой агломерации не позволяет наладить нормальную подачу воды. Для замены системы нужно пять лет.