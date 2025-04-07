15 трехсекционных трамваев прибудут в Екатеринбург уже летом

15 новых трехсекционных трамваев ожидают в Екатеринбурге с июля по сентябрь. Об этом в эфире радио "Город FM" рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов.

"Самый серьезный вызов – обновление трамвайного парка. Несколько дней назад был объявлен конкурс на закупку 15 трехсекционных трамваев. Их поставку ожидаем в 3 квартале 2025 года. Отдельное требование – вместимость более 150 пассажиров. Рассчитываем запустить их на Академический район", - отметил градоначальник.

Он также добавил, что трамваи должны быть низкопольными, оснащенными кондиционерами, климат-контролем, табло и USB-разъемами.

Ранее сообщалось, что каждый трамвай обойдется местным властям в 180 млн рублей. Впервые подробно об обновлении трамвайного парка заговорил вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов еще в феврале. Тогда он отметил, что полностью заменить устаревший транспорт планируется за пять лет.