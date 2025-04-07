07 Апреля 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Главный инженер "Атомстройкомплекса" получил благодарность от СОСПП

В минувшую пятницу, 4 апреля, состоялось ежегодное годовое собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, участие в котором принял врио губернатора региона Денис Паслер. Глава СОСПП Александр Шохин вручил благодарность главному инженеру и собственнику ГК "Атомстройкомплекс" Павлу Кузнецову.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", были подведены профессиональные итоги 2024 года, обозначены ключевые вызовы и приоритеты 2025 года, в частности, сохранение в регионе открытого диалога и эффективного сотрудничества между бизнесом и властью. Президент Союза Дмитрий Пумпянский отметил, что в минувшем году в фокусе внимания уральских промышленников были вопросы кадрового обеспечения и повышения производительности труда на производственных предприятиях. Для их решения в регионе ведется совместная работа бизнеса и власти в рамках федерального проекта "Профессионалитет", а также национального проекта "Производительность труда", который продлен до 2030 года в статусе нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Крупнейший строительный холдинг Свердловской области "Атомстройкомплекс" выступает опорным работодателем кластера "Строительство" проекта "Профессионалитет". Компания не только вложилась в обновление материально-технической базы колледжей-участников проекта, но и постоянно участвует в практической подготовке студентов – организовывает экскурсии на свои предприятия, принимает на производственную практику. Прямо сейчас студенты строительных специальностей пробуют свои силы под руководством опытных наставников из "Атомстройкомплекса" на строительстве крупных жилых и инфраструктурных объектов города и области.

В компании уверены, что повысить привлекательность рабочих профессий в стройкомплексе можно, в том числе, за счет повышения производительности, сокращения физического труда и роста автоматизации. "Атомстройкомплекс" последовательно реализует эту идею на своих заводах, выпускающих строительные материалы. В заводских цехах с помощью высокотехнологичного оборудования девелопер выпускает самые сложные элементы зданий, на строительной площадке остается лишь собрать их как конструктор.

Павел Кузнецов на награждении(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В ходе годового собрания президент СОСПП Александр Шохин вручил благодарность главному инженеру и собственнику ГК "Атомстройкомплекс" Павлу Кузнецову за профессионализм и большой личный вклад в развитие строительной отрасли Свердловской области. Своими кейсами по удержанию и вовлечению рабочего персонала "Атомстройкомплекс" поделился в сборнике лучших управленческих практик, изданном СОСПП и также представленном в ходе годового собрания.

Теги: награда, Атомстройкомплекс, СОСПП, собрание


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