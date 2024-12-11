11 Декабря 2024
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" рассказал об автоматизации строительных работ в Свердловской области

Кадровый дефицит на стройках Свердловской области решат с помощью заводских технологий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Самые сложные и трудоемкие строительные процессы в Свердловской области переносят в теплые и комфортные заводские цеха. Здесь сваривают арматурные каркасы, изготавливают цокольные панели, отливают сборные железобетонные элементы зданий – например, лестничные марши и лифтовые шахты. Строителям на стройке остается только осуществить сборку конструкций. В результате здания строятся быстрее, растет их надежность и качество, а себестоимость работ снижается.

Автоматизация строительных работ(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Автоматизацией строительных работ занимаются инженеры завода "Берит", который входит в структуру строительного холдинга полного цикла "Атомстройкомплекс". Вместе с архитекторами они определяют, какие проектные решения подлежат стандартизации, и применяют для их воплощения заводские технологии.

"Заводское изготовление арматурных каркасов или железобетонных изделий позволяет увеличить выработку на стройплощадке вдвое! Дело не только в скорости выполнения работ, стабильности заводского качества, но и в трудоемкости процесса. На стройке заливать сложную железобетонную конструкцию приходится в несколько этапов, часто в сложных погодных условиях. В цехе – тепло, комфортно, оборудование может работать в режиме 24/7", - рассказал управляющий директор ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" Валентин Третьяков.

Автоматизация строительных работ(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Благодаря заводским технологиям удается решить и кадровый дефицит, характерный для строительной отрасли региона. Труд строителя становится высокопроизводительным, менее трудоемким, за счет этого растет его привлекательность. Это отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, посетивший промышленную площадку ГК "Атомстройкомплекс" с рабочим визитом.

"Чем больше таких предприятий будет у нас в области, тем больше будет возможностей качественно и в срок выполнять задачи, которые стоят перед регионом. Кроме того, сегодня особенно важно фокусировать внимание игроков строительного рынка на продукции местных предприятий. Это усилит внутрирегиональную кооперацию", - подчеркнул Шмыков.

В этом году благодаря федеральной поддержке, оказанной в рамках приоритетного национального проекта "Производительность труда", компания "Атомстройкомплекс" запустила на своем заводе линию по выпуску малых архитектурных форм из белого архитектурного бетона. Лавочки, урны, вазоны, ограничители парковки и другие предметы городского благоустройства на "Берите" изготавливают под запросы разных заказчиков, окрашивают с помощью красителей, а также брендируют. Ранее такую продукцию в регион ввозили в основном из столицы и в ограниченном количестве, теперь Средний Урал может сформировать свой узнаваемый стиль благоустройства.

Теги: стройки, технологии, Атомстройкомплекс


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