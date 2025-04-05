Министр финансов США: Президент Украины Владимир Зеленский сорвал "самую простую сделку"

Глава американского Минфина Скотт Бессент считает, что президент Украины Владимир Зеленский сорвал "самую простую сделку". Речь идёт о соглашении по ресурсам. В интервью журналисту Такеру Карлсону Бессент рассказал о просьбе президента США Дональда Трампа "возглавить экономическое соглашение", которое было частью мирного плана по Украине.

"Мы собирались подписать соглашение с украинцами, и оно сделало бы несколько вещей. Во-первых, углубило бы партнерство США и Украины. Во-вторых, послало бы сигнал российскому руководству, что США не бросают Украину. И, что самое важное, в-третьих, продемонстрировало американскому народу экономическую заинтересованность и то, что мы не просто выдаем огромные гранты, как это было в истории USAID", - цитирует РБК Бессента.

На фоне таких заявлений ужесточён договор по ресурсам между США и Украиной. Украинские чиновники очень недовольны новыми, еще более кабальными условиями. Они считают ее грабежом. Сделка вряд ли будет подписана в ближайшее время, несмотря на заявление министра финансов США Скотта Бессента.

Bloomberg также пишет, что США получат полый контроль над недрами Украины. Это означает "беспрецедентное расширение экономического влияния США в крупнейшей по площади стране Европы" (после возвращения Крыма и четырёх регионов в Россию Украина перестала быть таковой. - прим. Накануне.RU). Украина должна отчислять в фонд 50% доходов от всех новых проектов. США же будут иметь право на всю прибыль плюс 4% годовых до тех пор, пока не решат, что Украина вернула долг. По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение по минеральным ресурсам.