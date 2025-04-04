В Екатеринбурге задержали "курьера" с 4 млн рублей, которые тот собирался перевести мошенникам

04 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали "курьера" с 4 млн рублей, которые тот собирался перевести мошенникам

В Екатеринбурге силовики задержали 30-летнего жителя города, подозреваемого в хищении 4 млн рублей у пожилой женщины. Он был так называемым "курьером" мошенников.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все началось с того, что 28 марта 72-летней жительнице Октябрьского района позвонили телефонные аферисты, по стандартной схеме заставили ее снять со счетов все накопления и отправили на улицу ждать "курьера". При этом пенсионерка была полностью уверена, что передает деньги в некое "безопасное хранилище".

Вскоре к ней подошел неизвестный и произнес кодовое слово "Рим". После этого женщина передала ему рюкзак, в котором лежали 4 млн рублей наличными. Однако полицейским удалось вычислить и задержать "курьера" до того, как он успел перевести деньги своим "кураторам". Вся сумма была изъята.

Выяснилось, что предполагаемый "бегунок" был судим за кражу, угон и незаконную рубку леса, а на момент задержания официально нигде не работал. Сам он рассказал силовикам, как нашел работу в соцсетях и до самого задержания "не осознавал, что работает на мошенников". Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина помещен под стражу. Как отметили в полиции, по стечению обстоятельств задержан он был аккурат в день своего 30-летия.

Подозреваемый в хищении 4 миллионов рублей у пожилой женщины в Екатеринбурге(2025)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Полицейские подозревают уральца еще в ряде аналогичных преступлений на территории Екатеринбурга. Все, кто располагает информацией о его возможных криминальных деяниях, могут обращаться в органы внутренних дел.

Ранее в ГУ МВД по Свердловской области выступили с обращением к так называемым "курьерам", работающим на мошенников. Силовики рассказали, что должен помнить каждый потенциальный "бегунок", чтобы не оказаться в тюрьме.

Теги: курьер, мошенники, полиция, задержание, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети