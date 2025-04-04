В Екатеринбурге задержали "курьера" с 4 млн рублей, которые тот собирался перевести мошенникам

В Екатеринбурге силовики задержали 30-летнего жителя города, подозреваемого в хищении 4 млн рублей у пожилой женщины. Он был так называемым "курьером" мошенников.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все началось с того, что 28 марта 72-летней жительнице Октябрьского района позвонили телефонные аферисты, по стандартной схеме заставили ее снять со счетов все накопления и отправили на улицу ждать "курьера". При этом пенсионерка была полностью уверена, что передает деньги в некое "безопасное хранилище".

Вскоре к ней подошел неизвестный и произнес кодовое слово "Рим". После этого женщина передала ему рюкзак, в котором лежали 4 млн рублей наличными. Однако полицейским удалось вычислить и задержать "курьера" до того, как он успел перевести деньги своим "кураторам". Вся сумма была изъята.

Выяснилось, что предполагаемый "бегунок" был судим за кражу, угон и незаконную рубку леса, а на момент задержания официально нигде не работал. Сам он рассказал силовикам, как нашел работу в соцсетях и до самого задержания "не осознавал, что работает на мошенников". Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина помещен под стражу. Как отметили в полиции, по стечению обстоятельств задержан он был аккурат в день своего 30-летия.

Полицейские подозревают уральца еще в ряде аналогичных преступлений на территории Екатеринбурга. Все, кто располагает информацией о его возможных криминальных деяниях, могут обращаться в органы внутренних дел.

Ранее в ГУ МВД по Свердловской области выступили с обращением к так называемым "курьерам", работающим на мошенников. Силовики рассказали, что должен помнить каждый потенциальный "бегунок", чтобы не оказаться в тюрьме.