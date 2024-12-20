"Всего лишь пешки": в свердловском МВД обратились к "курьерам" мошенников

В ГУ МВД по Свердловской области выступили с обращением к так называемым "курьерам", работающим на мошенников. Силовики рассказали, что должен помнить каждый потенциальный "бегунок", чтобы не оказаться в тюрьме.

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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, информирование жителей Среднего Урала о том, как не стать жертвой мошенников, по-прежнему остается одним из приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел. Данная тема останется актуальной и в новом 2025 году, так как редкая оперативная сводка полиции бывает без случаев обмана свердловчан.

По сведениям полковника Горелых, только в отчетном периоде оперуполномоченные уголовного розыска и подразделения по борьбе с киберпреступлениями выявили и задержали более 60 "курьеров", работавших за мизерный процент на криминальные синдикаты мошенников. Их добычей стали многие миллионы рублей доверчивых уральцев.

"Подозреваемые зачастую, как под копирку, рассказывают о найденной в соцсетях подработке "курьером" и утверждают, что якобы не догадывались о противозаконном промысле. Однако это не освобождает их от уголовной ответственности, предусмотренной действующим законодательством нашей страны. А ответственность эта, следует отметить, нешуточная – до 10 лет лишения свободы", - предостерег представитель полиции.

Он отметил, что целью этого информационного сигнала является не запугивание молодых людей, ищущих в интернете легкий способ заработать себе на жизнь, а лишь предостережение, чтобы кто-то вовремя задумался о том, стоит ли соглашаться с предложением анонимных "доброжелателей" забирать деньги у граждан или делать закладки наркотиков.

"Нужно помнить, что такого рода курьеры лишь пешки в руках воротил криминального бизнеса, которые никогда не заступятся и не придут на помощь выручать своих наивных "бегунков" Для них они с момента задержания становятся просто использованным материалом. А всем законопослушным людям стоит запомнить всего один совет – никогда и никому не отдавайте свои сбережения, не берите в банках кредиты по просьбе неизвестных, кем бы они не представлялись. И вообще, когда вам звонят или пишут, всегда перепроверяйте информацию, прежде чем совершить финансовые операции или предоставить секретные коды из SMS", - заключил Валерий Горелых.