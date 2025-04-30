Против писателя Дмитрия Быкова* возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против писателя и общественного деятеля Дмитрия Быкова*.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, писатель подозревается в публичном распространении фейков о российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ), а также в уклонении от исполнения закона об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

По первой статье писателю грозит до десяти лет лишения свободы, по второй — до двух лет. Рассматривается вопрос об объявлении Быкова, который живет за пределами России, в розыск.

Дмитрий Быков — писатель, поэт, публицист, литературный критик и педагог, член Союза писателей России. Особую известность в начале 2010-х годов ему принесли проекты "Гражданин поэт" и "Господин хороший", когда он писал сатирические стихи на актуальные события.

Он был активным участником митингов 2011–2012 годов и входил в координационный совет российской оппозиции. В феврале 2022-го он выступил против военной операции России на Украине.

* признан Минюстом иностранным агентом