В Тюменской области в пяти населенных пунктах ввели режим ЧС регионального характера

В Тюменской области в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с паводком. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Режим ЧС начнет действовать с 1 мая. Соответствующее постановление подписал глава региона. Ранее в Казанском районе был объявлен режим ЧС муниципального уровня.

Режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов.

Жители населенных пунктов, в которых будет установлен режим ЧС регионального уровня, смогут обратиться за единовременной материальной помощью.

Право на ее получение имеют только те граждане, которые в результате чрезвычайной ситуации потеряли возможность проживать в своих домах, или если прервано транспортное сообщение с благополучными территориями, или нарушены санитарно-эпидемиологические нормы.

"При возникновении угрозы подтопления готовы ввести режим ЧС регионального уровня в населенных пунктах Викуловского, Казанского, Ишимского районов и городе Ишиме", - сообщил Моор.