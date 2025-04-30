Mash: Толпа цыган напала на полицейских на кладбище в Ставропольском крае

В Ставропольском крае толпа цыган устроила дебош на кладбище и напала на полицейских, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, в Зеленокумске цыгане устроили застолье с куличами, украденными с могил после Пасхи. Когда силовики попытались их успокоить, толпа напала на них и избила. Полицейским пришлось вызвать подкрепление. В результате дебоширов увезли в отдел. Троим выписали административные протоколы, еще по одному решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в октябре 2024 года жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они заявили, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Не надеясь на местную власть и полицию, жители пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. Цыганская община ответила выстрелами. Силовики провели задержания наиболее активных с обеих сторон граждан. После этого в регионе полицейские начали проводит рейды.