30 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба &quot;Газпромнефть-Заполярья&quot;

Юные таланты Ямала выступили вместе с известными артистами

В детских музыкальных школах Надыма, Тарко-Сале и Яр-Сале прошли мастер-классы ведущих исполнителей классической музыки. Юные таланты Ямало-Ненецкого автономного округа пообщались с экспертами "Музыкальной мастерской Юрия Розума". Как сообщили Накануне.RU организаторы, это стало возможным благодаря программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Вместе с народным артистом РФ, профессором Российской академии музыки им. Гнесиных Юрием Розумом на Ямал приехали другие преподаватели ведущих творческих вузов: Даниил Контуашвили, Максим Федоров, Ирина Сопова, Дмитрий Мазанский. Для юных музыкантов провели мастер-классы по скрипке, фортепиано, баяну, академическому, эстрадному и народному вокалу. Также начинающие исполнители выступили на одной сцене с мэтрами.

"Я учусь играть на скрипке и на мастерской посетила занятие Ирины Соповой. Она дала мне очень ценные советы. Например, как играть быстрые ноты и не запутаться. Мне также понравилось общаться с Юрием Розумом, он очень талантливо описывает музыку и у него хорошее чувство юмора. В будущем я бы хотела играть в оркестре и тоже быть музыкальным педагогом", – поделилась впечатлениями ученица надымской музыкальной школы № 2 Алла Семенова.

Напомним, проект "Музыкальная мастерская Юрия Розума" развивается с 2017 года. В Пуровском и Надымском районах, а также в селе Яр-Сале Ямальского района он реализуется при поддержке "Газпромнефть-Заполярья".

"На Ямале уделяют большое внимание творческому развитию детей, музыкальному образованию, и мы, в свою очередь, тоже поддерживаем талантливых ребят. На "Музыкальной мастерской" юные артисты обучаются у настоящих профессионалов, совершенствуют свою технику и вдохновляются общением с мэтрами. Уверена, что благодаря этому проекту начинающие музыканты смогут раскрыть свои таланты", – рассказала начальник управления корпоративных коммуникаций "Газпромнефть-Заполярья" Оксана Павук.

Сам маэстро Розум подчеркивает, что такие проекты задают ориентиры для молодых дарований. "В процессе познания музыки важно не столько достижение конечной цели, сколько сам увлекательный, хотя порой трудный, творческий путь музыканта-исполнителя. Благодаря поддержке “Газпром нефти” наши наставники выступают путеводителями, вдохновляют музыкантов, помогают им раскрывать потенциал, уверенно определять направление дальнейшего развития и делиться своим творчеством с миром", – считает он.

Теги: Юрий Розум, музыкальная мастерская, Родные города, газпром нефть


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