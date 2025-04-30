Intel, Microsoft и LG зарегистрировали товарные знаки в РФ

Крупнейшие разработчики и производители электронных устройств, компьютеров и компонентов из США Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в России.

Согласно данным Роспатента, Intel Corporation со штаб-квартирой в Калифорнии в начале апреля зарегистрировала товарный знак Intel Tiber. Под этим брендом компания планирует продавать в РФ компьютеры, процессоры, серверы, программное обеспечение, оборудование с технологиями искусственного интеллекта. Всего более 30 товарных позиций.

Microsoft Corporation со штаб-квартирой в Вашингтоне зарегистрировала в РФ товарный знак Microsoft Places. Корпорация собирается продавать в нашей стране широкий спектр программного обеспечения. О своем уходе из РФ компания объявила осенью 2023 года.

Кроме того, южнокорейская компания LG Corporation зарегистрировала в России три товарных знака. Речь идет о брендах Let's Go LG, LG Therma V, Smile On! LG.

В ассортимент товаров входят бытовая техника, автоматические управляемые транспортные средства, велосипеды, детские коляски, стоматологические кабинеты, приборы по очистке воды и др. Весной 2022 года LG Electronics объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию. К началу 2024 года в РФ закрылись все официальные магазины, сообщают "Известия"