03 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге двое самокатчиков жестоко избили прохожего

В Екатеринбурге двое неизвестных на самокате избили прохожего. Об этом рассказал сам пострадавший, который после драки оказался госпитализирован.

Подробности истории сообщают "Вечерние ведомости". Пострадавший рассказал, что 31 марта с 18.00 до 18.40 шел мимо остановки "Академия при президенте России". По его словам, два парня ехали на одном самокате прямо на него примерно со скоростью 15 км/ч. Сергей (имя изменено - прим.ред.) инстинктивно оттолкнул парней, те наехали на другого прохожего, который предпочел не влезать в конфликт. Оба парня пошли на мужчину, на что тот показал, что у него есть перцовка. Парни тоже достали свою. Обе стороны использовали баллончики, но драться не решились и Сергей поскорее ушел.

По его словам, через несколько минут он ощутил сильный пинок ногой в спину - это был пассажир самоката - один из нападавших ранее. Парни, не дожидаясь пока Сергей встанет, стали избивать его ногами и кулаками. Пока он звал на помощь и пытался отползти, в конфликт вмешалась только одна женщина.

"Она попыталась их успокоить. Я сделал их фото, подошел к женщине спросить, будет ли она свидетелем. Тут они убрали руки за спину и стали спокойно спрашивать, почему я их толкнул. Я подошел и хотел высказать им, почему они вдвоем на меня накинулись. И тут тот, что стоял с руками за спиной, ломает мне джебом три кости на лице", — рассказал Сергей. Он также предположил, что ударивший его парень специально спрятал руки, чтобы надеть перстень, напоминающий "печатку".

Сергей получил перелом скулы, верхней челюсти и орбитальный перелом, в связи с чем из травмпункта был госпитализирован.

Мужчина заявил, что сразу, как смог, обратился в отдел полиции №5 и написал заявление, однако там даже не попросили оставить фото нападавших, несмотря на хорошее качество снимка. В сервисе кикшеринга, куда Сергей обратился в надежде объединиться и наказать нарушителей, по его словам, обращение проигнорировали и закрыли заявку, так ничего и не ответив.

Сейчас пострадавший обратился в прокуратуру Ленинского района. Он также пытается договориться с предпринимателями, на чьи камеры наружного видеонаблюдения мог быть зафиксирован инцидент.

"Заявление о происшествии зарегистрировано в отделе полиции №5. В настоящее время сотрудники территориального ОВД проводят по нему проверку. Участники и обстоятельства инцидента устанавливаются. По результатам разбирательства будет принято соответствующее решение", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Теги: Екатеринбург, избиение, самокат, самокатчик


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