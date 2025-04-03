Ушло в суд дело блогера Портнягина

Завершено расследование уголовного дела блогера Дмитрия Портнягина, его супруги и их подельника. Оно ушло в суд.

По версии следствия, в 2018-20 гг. Портнягины не заплатили налоги на общую сумму в 124 млн руб. Позже 63 млн руб. "ушли" на счета третьих юридических лиц. В 2022 г. Екатерина Портнягина передала через посредников взятку сотруднику префектуры Москвы в интересах организации её мужа Дмитрия Портнягина.

Дело ушло в суд. Удалось добиться возмещения ущерба в сумме 186 млн руб., из-за чего уголовное преследование по поводу налогового преступления прекращено, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.