Адвокат попросил суд оправдать блогера Портнягина

В Москве прошли прения сторон по делу предпринимателя Дмитрия Портнягина о легализации 64 млн руб.

"Мой подзащитный и его супруга прошли непростой путь... мой подзащитный является уникальным предпринимателем России, прошу оправдать его по предъявленному обвинению", - приводит РИА Новости заявление адвоката Евгения Грицкова, сделанное во время прений.

По версии следствия, в 2018-20 гг. Портнягин, его супруга и их подельник не заплатили налоги на общую сумму в 124 млн руб. Позже 63 млн руб. "ушли" на счета третьих юридических лиц. В 2022 г. Екатерина Портнягина передала через посредников взятку сотруднику префектуры Москвы в интересах организации её мужа Дмитрия Портнягина.