Конференция ЮРПА начала работу в Анапе под председательством Юрия Бурлачко

3-4 апреля в Анапе пройдет 42-я Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Ее работу возглавит руководитель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Напомним, в октябре 2024 года кубанский парламент принял эстафету председательства ЮРПА от своих ростовских коллег.

В мероприятии примут участие делегации законодательных органов из Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии, Северной Осетии - Алании, Абхазии, Карачаево-Черкессии, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской и Херсонской областей, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик.

«Без преувеличения голос наших субъектов звучит громко и уверенно, что выражается в востребованности наших инициатив - к нам прислушиваются на федеральном уровне. Символично, что буквально на днях вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан», поддержанный решением предыдущей конференции ЮРПА», - написал на своей странице в соцсетях Юрий Бурлачко.

Центральным событием станет пленарное заседание, на котором планируется рассмотреть порядка 70 инициатив.

По предварительным данным, больше всего инициатив к рассмотрению на этот раз подготовили Краснодарский край и Республика Крым. В частности, кубанские парламентарии вынесут на обсуждение вопросы, направленные на развитие агропромышленного комплекса, поддержку детского оздоровления, образования, ЖКХ и иных направлений, в числе которых и помощь участникам СВО.

Окончательный вариант повестки дня председатели законодательных органов сформируют уже на заседании Совета ЮРПА.

Предполагается, что в рамках программы первого рабочего дня руководители делегаций осмотрят в Анапе Крещенский парк, посетят туробъекты.

Напомним, Южно-Российская Парламентская Ассоциация была создана в 2001 году по предложению полномочного представительства Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе как консультативный совещательный орган для осуществления совещательной деятельности в едином правовом пространстве и для установления межпарламентского сотрудничества. Обмен опытом и выработка общего мнения по вопросам законотворчества - одна из основных задач ЮРПА.