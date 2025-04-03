03 Апреля 2025
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Политика Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Конференция ЮРПА начала работу в Анапе под председательством Юрия Бурлачко

3-4 апреля в Анапе пройдет 42-я Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Ее работу возглавит руководитель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Напомним, в октябре 2024 года кубанский парламент принял эстафету председательства ЮРПА от своих ростовских коллег.

В мероприятии примут участие делегации законодательных органов из Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии, Северной Осетии - Алании, Абхазии, Карачаево-Черкессии, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской и Херсонской областей, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик.

«Без преувеличения голос наших субъектов звучит громко и уверенно, что выражается в востребованности наших инициатив - к нам прислушиваются на федеральном уровне. Символично, что буквально на днях вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан», поддержанный решением предыдущей конференции ЮРПА», - написал на своей странице в соцсетях Юрий Бурлачко.

(2025)|Фото: t.me/kubzskru

Центральным событием станет пленарное заседание, на котором планируется рассмотреть порядка 70 инициатив.

По предварительным данным, больше всего инициатив к рассмотрению на этот раз подготовили Краснодарский край и Республика Крым. В частности, кубанские парламентарии вынесут на обсуждение вопросы, направленные на развитие агропромышленного комплекса, поддержку детского оздоровления, образования, ЖКХ и иных направлений, в числе которых и помощь участникам СВО.

Окончательный вариант повестки дня председатели законодательных органов сформируют уже на заседании Совета ЮРПА.

Предполагается, что в рамках программы первого рабочего дня руководители делегаций осмотрят в Анапе Крещенский парк, посетят туробъекты.

Напомним, Южно-Российская Парламентская Ассоциация была создана в 2001 году по предложению полномочного представительства Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе как консультативный совещательный орган для осуществления совещательной деятельности в едином правовом пространстве и для установления межпарламентского сотрудничества. Обмен опытом и выработка общего мнения по вопросам законотворчества - одна из основных задач ЮРПА.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, юрпа, кубанские парламентарии


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