В мэрии Екатеринбурга назвали маршрут, на который направят новые автобусы-"гармошки"

Закупленные для Екатеринбурга новые автобусы-"гармошки" будут ездить на 50-м маршруте. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как отметили в мэрии, муниципалитет планирует приобрести 15 сочлененных автобусов вместимостью не менее 135 человек. Это машины особо большого класса. Они эффективны в пиковые нагрузки, когда нужно перевезти много пассажиров.

"Часть из них планируется направить на 50-й автобусный маршрут. В качестве второго маршрута рассматривается 57-й. Также есть вероятность, что новые машины усилят 58-й автобусный маршрут, однако это станет возможным после переоборудования его конечных остановочных пунктов. На действующих остановках автобусы-"гармошки" не смогут развернуться из-за своих габаритов", - пояснили в администрации.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов поделился планами по закупке нового транспорта для города. А совсем скоро в уральской столице начнет свою работу Центр управления перевозками.