В Свердловской области обрушилась шахта "Ново-Кальинская"

В Свердловской области произошло обрушение пород в шахте "Ново-Кальинская".

Как сообщает в Telegram МЧС России, в настоящее время ведется эвакуация работников. Обрушение произошло на отметке 1010 метров. Спасатели ведут работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами. На месте работают 22 сотрудника МЧС и пять единиц техники.

Ранее в Березниках в калийной шахте во время проведения ремонтных работ в руднике БКПРУ-4 были смертельно травмированы два работника компании "Уралкалий-Ремонт", сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.