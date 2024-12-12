ЧП на уральской шахте "СУБРа": погиб горнорабочий

В Североуральске в результате горного удара на шахте погиб рабочий. В обстоятельствах уже разбираются прокуратура и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня утром на шахте "Ново-Кальинская" АО "СУБР". Предварительно установлено, что на -1160 горизонте блока 11 Северной шахты №13 в результате горно-тектонического удара произошло обрушение горной породы. Ее фрагментами был травмирован горнорабочий очистного забоя.

При подъеме пострадавшего наверх его самочувствие ухудшилось. Несмотря на реанимационные мероприятия, шахтер скончался.

Как отметили в прокуратуре, сама шахта работает в штатном режиме. Работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. В ведомстве намерены дать оценку соблюдению законодательства при выполнении горных работ, в том числе об охране труда.

Также свою проверку начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в региональном СК России, проверка проводится на возможное наличие в ситуации статьи 217 УК РФ – "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека". По итогам может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.