Из-за снегопада в северной части Свердловской области закрыли движение для пассажирских автобусов

В северной части Свердловской области из-за снегопада было введено временное ограничение движения пассажирских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"Учитывая образование устойчивых слоев снега высотой до 7 см и наличие зон зимней скользкости, принято решение временно ограничить движение пассажирских автобусов на определенных направлениях регионального значения", - говорится в сообщении.

Ограничения действуют в районах Ивделя, Североуральска, Лесного, Краснотурьинска, Серова, Новой Ляли, Верхотурья, Качканара, Нижней Туры и Кушвы. Более того, экипажи ДПС переведены на усиленный режим несения службы, осуществляется непрерывный мониторинг ключевых участков. Подобные меры позволят исключить возможность серьезных аварий и значительно снизят нагрузку на автодороги.

Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от поездок в указанные районы до улучшения дорожной обстановки. О снятии ограничений в Госавтоинспекции сообщат отдельно.