"Ситуация беспокоит всех, кроме вас": министра просвещения России отчитали в парламенте

Скандалом обернулось обсуждение дефицита учительских кадров на сегодняшнем Совете законодателей в Санкт-Петербурге.

Выяснилось, что у Минпросвещения дефицит учительских кадров составляет всего 2% (от текущего количества работающих в России учителей), Минтруд сообщает о потребности ежегодно привлекать в сферу образования около 40 тыс. школьных учителей, Счетная палата сообщает о 30-процентном дефиците учителей в сельских школах. Наконец, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что на портале SuperJob есть 500 тыс. вакансий от школ.

Опоздавший на заседание министр просвещения Сергей Кравцов попытался поспорить с парламентариями по поводу серьезности проблемы кадрового дефицита. Он сказал, что депутаты, говорившие о катастрофической нехватке учителей в школах, до сих пор не предоставили данных.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что министр переводит тему, тогда как "базовый вопрос – вопрос признания проблемы". "Вы говорите, что проблемы нет. А мы говорим, что есть, ссылаясь на разные источники и встречаясь с избирателями в регионах", - обратился спикер к Кравцову.

Министр попытался выкрутиться, заметив, что данные Минтруда – 120 тыс. вакансий – это все школьные ставки, включая школьных врачей, психологов, административный и другой персонал. А данные в 250 тыс. и 500 тыс. – это если считать по одной ставке, но на одну ставку сейчас никто из учителей не работает.

"Для родителей и учителей и детей это объяснение – неработающая версия. Ведущий сайт с вакансиями SuperJob дает 500 тыс. вакансий. Если вы предлагаете не считать психологов, тогда зачем вы предлагаете в каждую школу психолога нанимать? Когда вы хотите – у вас достаточно компетенций, когда не хотите – не достаточно. Мы видим много приказов у вас, которые давно надо отменить. И программу единую мы утвердили не потому, что вы предложили, а потому что депутаты приняли", - пошла в атаку на Кравцова вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Ситуация крайне беспокоящая всех, кроме вас", - сказала он министру.

Он ничего толком не ответил, но заявил: "При всем моем уважении, ориентироваться на сайт SuperJob – это другая ситуация".

Даже коллега Кравцова, министр труда Антон Котяков, кажется, был недоволен непризнанием проблемы в Минпросвещения: "До 2030 года общая потребность в сфере образования 480 тыс. специалистов. Каждый год надо привлекать в отрасль только учителей 40 тыс., потому что много преподавателей пенсионного возраста. То, что говорит Кравцов, это в моменте, а мы считаем с учетом выбывающих кадров, нам нужно омолаживать кадры".