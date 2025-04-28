В Екатеринбурге откроется выставка эскизов памятника режиссеру Балабанову

30 апреля в Екатеринбурге откроется выставка эскизов памятника режиссеру Алексею Балабанову. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проекты разработаны для конкурса монументов, увековечивающих память известного уральца. Экспозиция из десятка работ расположится в здании Свердловской киностудии. Горожане смогут посетить выставку в течение месяца, вход свободный.

Ранее в Екатеринбурге были определены 10 финалистов конкурса эскизов памятника Алексею Балабанову. Члены жюри рассмотрели 53 работы, присланные со всей России. Предполагается, что монумент режиссеру расположится у главного входа в Свердловскую киностудию.

В прошлом году сообщалось, что жюри было недовольно эскизами памятника Балабанову.