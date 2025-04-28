Песков: Москва ждет от Киева сигнал о готовности возобновить прямые переговоры

Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"От Киева... Пока мы не видим никаких действий", - сказал он. Так Песков ответил на вопрос, от кого Россия ждет сигнала о возобновлении прямых переговоров с Украиной - от Вашингтона или напрямую от Киева, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи, так как он ввел юридический запрет на переговоры с РФ.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что предстоящая неделя будет критически важной для урегулирования кризиса вокруг Украины. Так он ответил на вопрос о том, сколько Вашингтон готов ждать того, чтобы Москва и Киев согласились заключить мирное соглашение. По его словам, за неделю американские власти должны определиться, намерены ли продолжить участвовать в урегулировании конфликта или пришло время сфокусироваться на других проблемах.