ПВО сбила над Брянской областью 102 беспилотника, есть погибший

Средства ПВО минувшей ночью уничтожили 102 беспилотника в Брянской области, есть погибший, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В результате атаки ВСУ в Брянске погиб мирный житель, написал он в Telegram-канале. Еще одна жительница получила ранения, ее доставили в больницу.

В результате атаки беспилотников нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре, добавил Богомаз. После работы оперативных служб будут проведены осмотр и оценка ущерба.

По информации Минобороны РФ, за вечер 27 апреля и ночь на 28 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских беспилотников. 102 БПЛА сбили над территорией Брянской области, девять — над Крымом, два — над Курской областью. Еще по одному дрону уничтожили над Белгородской областью и акваторией Черного моря.