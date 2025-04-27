В Екатеринбурге арестован отец фигуристки, избивший судью

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд арестовал до 23 июня Адониса Мироева, который избил судью из-за недовольства оценками своей дочери на соревнованиях по фигурному катанию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном п. "а" ч.1 ст.213 УК РФ. По версии органов предварительного расследования Мироев, не согласившись с выставленными его дочери оценками на соревнованиях по фигурному катанию, ударил тренера.

Постановление не вступило в законную силу.