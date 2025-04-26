На фестивале «Вобла-2025» в Астрахани собралось более 600 рыбаков-любителей

Фестиваль «Вобла-2025» в этом году проходил по прежним правилам, несмотря на полный запрет вылова воблы.

В счет идёт любая рыба. Главное условие — «поймал-отпусти». Почетный заброс первой удочки предоставили губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину.





Конкурс прошел в форме отборочных туров и финала между командами, состоящими из трех человек. Всего участниками стали 600 рыбаков, как местных, так и иногородних.

«Почти три десятилетия наш рыбацкий фестиваль объединяет сотни участников, которые в конце апреля собираются на набережной не ради трофеев, а ради азарта и особого удовольствия», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Победителей в этом году определили по двум номинациям — «Эколята» (до 14 лет) и «Главрыбак» (после 14 лет). Лучшим вручили ценные призы и рыболовные принадлежности.

Кроме того, в рамках ежегодной традиции фестиваля юные рыбаки выпустили в естественную среду подрощенных осетров.