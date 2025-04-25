Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа длилась три часа

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа продолжалась три часа, сообщают РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Кремле. С российской стороны также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По словам Ушакова, беседа носила "конструктивный и весьма полезный характер". Речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.

"Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины", - сказал Ушаков.

Встреча позволила дополнительно сблизить позиции РФ и США не только по Украине, но и по другим международным вопросам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Продуктивный диалог России и США будет и далее осуществляться в самом активном режиме.