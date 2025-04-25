Предполагаемый исполнитель убийства генерала Москалика жил с ним в одном подъезде

Исполнитель убийства генерал-лейтенант Ярослава Москалика жил с ним в одном подъезде, пишет Baza. По данным телеграм-канала, он в течение месяца снимал квартиру в доме №2 по бульвару Нестерова.

Сообщается, что подозреваемый припарковал начиненную взрывчаткой машину у подъезда 16 апреля. Об этом рассказали несколько жителей дома.

По данным источников, 19 апреля водитель "Фольксваген Гольфа" улетел из России в Турцию.

Напомним, при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он был замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. По предварительным данным, сработало заложенное в машине самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. СВУ было заложено рядом с газовым баллоном. Москалик погиб, когда проходил мимо припаркованного у дома автомобиля.

По одной из версий, исполнители теракта могли следить за жертвой также, как и за погибшим генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым — дистанционно, установив камеру неподалеку, и ведя трансляцию.