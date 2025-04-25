В Подмосковье оператор duty free требует от аэропорта Жуковский $5,45 млн

Оператор магазинов беспошлинной торговли (Duty Free) ООО "Тревэл Ритейл Домодедово" (ТРД) требует от АО "Рампорт Аэро" $5,45 млн. Речь идёт о долге по договору аренды №RP-CWC-20116/40 от 27 апреля 2016 г.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Московской области. Организация требует не только вернуть долг по договору, но и расторгнуть его. Согласно карточке дела, заседание назначено на 16 июня.

"Интерфакс" уточняет, что ООО "Тревэл Ритейл Домодедово" основана в 2007 г. Организация управляет 22 магазинами под брендом Sky Duty Free в пяти аэропортах России – московских Домодедово, Жуковском, екатеринбургском Кольцово, самарском Курумоче и нижегородском Стригине.

АО "Рампорт Аэро", управляющее подмосковным аэропортом Жуковский, учредили в 2014 г. ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" (ЮЭМ) с долей 75% и входившее в "Ростех" АО "ТВК Россия" (25%, в 2024 г. ликвидировано). Изначально ЮЭМ была структурой литовского авиахолдинга Avia Solutions Group, впоследствии литовцы покинули проект, продав долю в несколько этапов менеджменту Жуковского.