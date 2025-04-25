При обмене ядерными ударами в Индии и Пакистане могут погибнуть до 125 миллионов человек

В случае, если Индия и Пакистан обменяются ядерными ударами (обе страны имеют ядерное оружие), может погибнуть от 50 до 125 млн человек – конфликт разгорается в одном из самых густонаселенных регионов мира.

Модель возможных последствий ядерной войны между Индией и Пакистаном еще в 2019 году в статье "Быстрое расширение ядерных арсеналов в Пакистане и Индии предвещает региональную и глобальную катастрофу" построила группа ученых из Университета Колорадо, Калифорнийского университета, Ратгерского университета и примкнувшие к ним независимые американские эксперты.

Статья была опубликована в журнале Science Advances. Примечательно, что в расчетах ученых конфликт начинался в 2025 году из-за серии террористических атак (так все и произошло в реальности).

Ученые предположили, что к 2025 году у Пакистана и Индии может быть от 400 до 500 единиц ядерного оружия мощностью от 12-45 килотонн (с такими зарядами проводились официальные испытания) до нескольких сотен килотонн. Если Индия использует 100 единиц стратегического оружия для атаки на города Пакистана, а Пакистан – 150 единиц, число жертв может достичь 125 млн человек. Также выбросы в атмосферу могут высвободить значительное количество углерода, он поднимется в верхнюю часть тропосферы и распространится по всему миру за несколько недель. Поверхностный солнечный свет уменьшится на 20–35%, охладив глобальную поверхность на 2–5 °C и сократив количество осадков на 15–30%. Восстановление займет более десяти лет.

"Из-за краткосрочных региональных эффектов ядерного взрыва, теплового излучения и мгновенного ядерного излучения мы обнаруживаем, что, возможно, впервые в истории человечества количество жертв в региональной войне может удвоить ежегодный естественный уровень глобальной смертности. Более того, экологические стрессы, связанные с изменением климата, вызванные дымом от горящих городов, могут привести к широкомасштабному голоду и нарушению экосистемы далеко за пределами самой зоны военных действий", - говорится в статье.