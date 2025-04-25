Бывшая возлюбленная обвинила экс-министра торговли Подмосковья в избиении топором

В Подмосковье совершено нападение на Юлию Ван – бывшую девушку экс-министра торговли Московской области, а ныне – бизнесмена – Михаила Хубутия. Женщину госпитализировали с травмами и порезами ног, с их общим с бизнесменом ребенком (он жил с матерью и няней) все в порядке.

Ван обвиняет Хубутия в нападении с топором и ножом. Сам он отрицает, что был у экс-возлюбленной минувшей ночью.

СМИ сообщают, что полицию и скорую вызвала няня, проживающая с Ван.

О возбуждении уголовного дела или доследственной проверке пока не сообщается.

По версии Ван, бизнесмену не нравилось, что девушка решила с ним расстаться.