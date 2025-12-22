Экс-министр торговли Подмосковья осуждён за избиение топором возлюбленной

В Подмосковье осуждён бизнесмен, бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия. Он наказан за избиение своей бывшей девушки

Он получил год условно, сообщили РИА Новости в Одинцовском суде Московской области.

В апреле 2025 г. москвичка Юлия Ван сообщила о нападении её бывшего любовника Михаила Хубутия. Женщину госпитализировали с травмами и порезами ног. Общий ребёнок Юлии и Михаила, который был дома в момент трагедии, не получил травм. По версии Ван, мужчине не нравилось, что девушка решила с ним расстаться. Она заявляла, что бывший возлюбленный напал на нее с топором. Сам Хубутия не отрицал, что приезжал поговорить с девушкой, но утверждал, что не нападал на неё.