22 Декабря 2025
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
Происшествия Москва Московская область
Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Экс-министр торговли Подмосковья осуждён за избиение топором возлюбленной

В Подмосковье осуждён бизнесмен, бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия. Он наказан за избиение своей бывшей девушки

Он получил год условно, сообщили РИА Новости в Одинцовском суде Московской области.

В апреле 2025 г. москвичка Юлия Ван сообщила о нападении её бывшего любовника Михаила Хубутия. Женщину госпитализировали с травмами и порезами ног. Общий ребёнок Юлии и Михаила, который был дома в момент трагедии, не получил травм. По версии Ван, мужчине не нравилось, что девушка решила с ним расстаться. Она заявляла, что бывший возлюбленный напал на нее с топором. Сам Хубутия не отрицал, что приезжал поговорить с девушкой, но утверждал, что не нападал на неё.

Теги: Михаил Хубутия, избиение, девушка


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.06.2025 15:01 Мск Подмосковного экс-министра торговли оставили под домашним арестом
Ранее 25.04.2025 10:45 Мск Бывшая возлюбленная обвинила экс-министра торговли Подмосковья в избиении топором

