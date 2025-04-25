Выплаты авиапассажирам за овербукинг могут сделать обязательными

Фиксированные компенсации — от 25 до 100% от стоимости билета — за пересадку на другие рейсы в случае овербукинга могут сделать обязательными.

Соответствующий проект закона готовит Минтранс. Исключения сделают для нескольких категорий пассажиров, которых запретят снимать с рейсов. Речь идет о родителях с детьми, инвалидах и лиц их сопровождающих, военнослужащих, следующих к месту службы, а также пассажирах с билетами на пересадочные рейсы.

Как сообщил заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, в защищенные категории пассажиров могут не попасть командировочные, для которых овербукинг бывает критичным из-за пропуска важных мероприятий.

Остальных разрешат пересаживать, но должен соблюдаться принцип добровольности, то есть у человека обязаны спросить согласие на перелет другим рейсом, сообщают "Известия".

Ранее общественники предложили ввести запрет на снятие с рейсов пассажиров с детьми и инвалидов при овербукинге, а пересадку на другой самолет сделать добровольной — за компенсацию.