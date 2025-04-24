Италия не приняла мер по исполнению ордера МУС на арест Путина

Министерство юстиции Италии не приняло мер по выполнению ордера в отношении президента РФ Владимира Путина, выданного в марте 2023 года Международным уголовным судом (МУС), сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что соответствующие документы так и не были переданы генеральному прокурору Рима.

Газета называет действия Минюста "политическим решением", точно так же, как в случае с ордером на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет РИА Новости.

В прошлом году сообщалось, что МУС передал на рассмотрение Ассамблеи государств-участников Римского статута дело Монголии, которая не оказала содействия по аресту президента РФ Владимира Путина во время его визита в страну.

В марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам детей в России Марии Львовой-Беловой. В ответ на прокурора и судей МУС Следственный комитет России возбудил уголовные дела.