В Тюменской области фельдшер ездит на катере в отрезанные паводком деревни

Жители населенных пунктов Тюменской области, отрезанные от "большой земли" из-за половодья не остались без медицинской помощи. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Из-за обильного таяния снега подтоплен низководный мост в Викуловском районе - проехать по нему пока нельзя. Чтобы жители в деревнях Заборка и Тюлешов Бор не остались без медицинской помощи, к ним дважды в неделю ездит фельдшер Мария Привалова. Добирается до своих пациентов медработник на катере.

Фельдшер сама родом из Заборки. После окончания медучилища на протяжении 35 лет жила и трудилась в родной деревне. В 2024 году переехала в Викулово, сейчас подыскивает новое жилье, средства выделила администрация Викуловского района.

"У меня на обслуживании жители двух деревень – это 132 человека, среди них два ребенка и две беременных, одну из которых уже перевезли в Викулово. В каждый свой визит я провожу дворовые обходы, интересуюсь самочувствием хронических больных, здоровьем детей и обязательно навещаю будущую мамочку. Привожу лекарства, если требуется".

Марина Привалова всегда находится на связи со своими пациентами. Фельдшер готова приехать на катере и оказать медицинскую помощь, как только это потребуется.