Путин: В 2024-ом гособоронзаказ выполнен полностью, качественно, в срок

Президент Владимир Путин провёл заседание военно-промышленной комиссии. На ней он высказался о выполнении в 2024 г. гособоронзаказа.

"В прошлом году практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объёме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружений с опережением графика", - сказал Путин.

В два с лишним раза вырос выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов. Поставлено также более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности. Наиболее востребованные на фронте образцы быстро совершенствуют, сообщает пресс-служба Кремля.