Минпросвещения разработает законопроект по оценке за поведение в школах

Минпросвещения разработает законопроект по оценке за поведение в школах, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Оценку за поведение мы поддерживаем и законопроект будет", - цитирует его ТАСС.

В марте Кравцов сообщал, что оценка за поведение может появиться с 1 сентября в нескольких регионах, речь идет о пробном режиме.

Ранее председатель общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Иконников предложил вернуть в школы оценку за поведение. Критерии могла бы определить Российская академия образования.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность инициативы. По словам главы государства, в случае положительного решения, оценка за поведение должна быть равнозначна другим.