Россияне поставили себе "тройку" по финансовой грамотности

Россияне оценивают свою финансовую грамотность на "тройку с плюсом", при этом свои умения управлять личными финансами они ценят гораздо выше – оценка "чуть не дотягивает до твердой четверки", таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи отмечают, что за 15 лет наблюдений оба показателя улучшились. Впрочем, они тут же напоминают, что люди в целом склонны переоценивать свои знания и умения, поэтому субъективная самооценка может не иметь ничего общего с реальностью.

Самооценка финансовой грамотности меняется волнообразно в зависимости от поколения. Выше других свои способности управлять финансами оценивают старшие миллениалы. Еще более технически подкованной молодежи, в свою очередь, пока не хватает самоуверенности и практики в этих вопросах, а старшим поколениям — гибкости и нужды в освоении финансовых инструментов. В случае с материальным положением наблюдается очевидная закономерность: чем выше достаток, тем выше уверенность россиян в том, что они все делают правильно.