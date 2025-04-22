Матери из Канска, обвиняемой в убийстве детей, проведут психиатрическую экспертизу в Москве

Психиатрическая экспертиза обвиняемой в убийстве троих своих детей жительнице Канска Валентине Мытько будет проведена в Москве.

"Экспертизу будут проводить в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве", - сообщили ТАСС в ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, 29-летняя женщина заключена под стражу на два месяца. Свою вину она признала.

По версии следствия, 14 апреля, находясь в своем доме по улице Герцена в Канске, мать убила своих детей. Дочери было 4 года, двум сыновьям - 7 месяцев и 8 лет. Они скончались на месте происшествия. Против женщины возбудили дело об убийстве малолетних, совершенном с особой жестокостью.

На допросе мать рассказала, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. По данным СК, она с 2019 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере из-за психического расстройства.

У пары есть еще один сын, которому 7 лет. Во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. Когда ребенок пришел домой, его мать пошла с ним к своим родителям и рассказала о случившемся.

В СК сообщили, что многодетная семья состояла на профилактическом учете, так как отец избивал одного из сыновей. Однако мер должностными лицами не принималось. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Старшему инспектору по делам несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Кроме того, суд арестовал на два месяца мужа Мытько по обвинению в истязании выжившего ребенка.