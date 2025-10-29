Жительницу Канска, обвиняемую в убийстве своих детей, отправили на принудительное лечение

Жительница Канска Валентина Мытько, которая обвиняется в убийстве троих своих детей, отправлена на принудительное лечение. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Суд признал, что женщина совершила преступление в состоянии невменяемости. В связи с этим она была освобождена от уголовной ответственности, но не от принудительных мер медицинского характера, отметили в прокуратуре. Ей назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Ранее психиатрическая экспертиза показала, что у обвиняемой есть хроническое психическое расстройство.

По версии следствия, 14 апреля 2025 года, находясь в своем доме по улице Герцена в Канске, мать убила своих детей. Дочери было 4 года, двум сыновьям - 7 месяцев и 8 лет. Они скончались на месте происшествия. Против женщины возбудили дело об убийстве малолетних, совершенном с особой жестокостью. На допросе мать рассказала, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.

В семье есть еще один сын, которому 7 лет. Во время убийства сестры и братьев он был в школе и остался жив. В СК сообщили, что многодетная семья состояла на профилактическом учете, так как отец избивал одного из сыновей. Однако мер должностными лицами не принималось. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Старшему инспектору по делам несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Кроме того, суд арестовал мужа Мытько по обвинению в истязаниях жены и двух из четырех детей.