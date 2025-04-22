На Дальнем Востоке с вертолета спасли утопавших геологов

В Хабаровском крае спасли утопавших геологов. ЧП произошло в месте слияния рек Уда и Шевли в Тугуро-Чумиканском районе.

Под лед на реке провалились два вездехода, на них ехали трое представителей геолого-поисковой конторы, сообщили в МЧС. Выручать их отправился вертолет Ми-8.

Геологи 17 часов провели на крышах полузатонувших вездеходов. "Спасательная операция проходила в сложных условиях: сильные потоки воздуха от винта вертолета, хрупкость льда и течение реки создавали угрозу дальнейшего провала", - рассказали в МЧС.

В итоге мужчин подняли на борт с помощью вертолетной лебедки, напоили горячим чаем и доставили в поселок Февральск.