В Госдуме предложили разработать критерии отключения отопления в домах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать критерии отключения отопления.

Согласно инициативе, они будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков. По словам депутатов, сложилась ситуация, когда столбики термометров в квартирах показывают 28-30 градусов при уличной температуре в 25 градусов выше ноля. Чернышов считает, что ситуация требует оперативного решения.

Парламентарий отметил, что граждан удивляет контраст с зимним периодом, когда многие жаловались на недостаток тепла. "Сложившийся подход, при котором отключение отопления или снижение температуры батарей зависит от календарных сроков либо каких-то формальных показателей, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям. Властям на местах необходимо проявлять гибкость и оперативность в принятии решений", - подчеркнул он.

По мнению вице-спикера, комфорт россиян и рациональное использование энергоресурсов должны стать приоритетами в работе коммунальных служб. Люди не должны страдать от жары в квартирах, а бюджетные средства расходоваться на перетоп помещений, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в 2025 году россиян ждет заметный рост тарифов на ЖКХ. Правительство утвердило размер индексации на 2025 год, а также планово на 2026 и 2027 годы. Повышение коснется всех коммунальных услуг. Эксперты прогнозируют, что средние суммы в платежках в некоторых регионах могут вырасти на 20–30%, по сравнению с прошлым годом.