Предложено наделить ВПР статусом итоговой контрольной работы

Рособрнадзор направил в Минпросвещения предложение по наделению Всероссийской проверочной работы (ВПР) статуса итоговой контрольной работы.

Это необходимо в целях исключения перегрузки детей дополнительными итоговыми контрольными работами. В ведомстве напомнили, что при формировании образовательных программ школам необходимо учитывать, что количество контрольных работ не должно превышать 10% учебного времени, отведенного на конкретный предмет.

Рособрнадзор считает, что принятие такого решения будет являться логическим продолжением мероприятий по формированию единого образовательного пространства в стране, сообщает РИА "Новости".