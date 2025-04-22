Расследующий утечки данных бизнес могут освободить от уголовной ответственности

Минцифры обсуждает с отраслью и профильными ведомствами выведение из-под уголовной ответственности расследование утечек персональных данных.

Согласно предварительной версии поправок в Уголовный кодекс и закон "О персональных данных", на крупные ИБ-компании и те организации, которые ведут расследования на предмет компрометации информации своих клиентов, не будет распространяться действие уголовной статьи за хранение незаконно полученных данных.

В настоящее время бизнес работает с утечками, но на свой страх и риск, говорят участники рынка. ИБ-компании приветствуют возможные инициативы, хотя и опасаются, что они защитят только крупный бизнес, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что в проекте закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных не будет норм о страховании и компенсациях россиянам, чьи данные утекли. В настоящее время Минцифры больше всего волнует антифрод, так как объем преступлений в цифровой среде растет. Так, почти каждое третье зарегистрированное преступление связано с применением цифровых технологий