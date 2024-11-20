Шадаев: Компенсации и страхования россиян за утечки персональных данных не будет

В проекте закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных (ПД) не будет норм о страховании и компенсациях россиянам, чьи данные утекли.

Как заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, ни по одному составу административных правонарушений такой нормы нет. По его словам, разногласия по законопроекту в Госдуме сняты. Последние дискуссии касались смягчающих обстоятельств. "Например, если компания инвестирует в кибербезопасность, заботится о повышении защищенности своей инфраструктуры и ресурсов, то это будет рассматриваться как смягчающие обстоятельства. Мы обсуждали, в каком объеме и как компания должна подтверждать свои затраты на российский кибербез. Фактически сейчас мы вынуждены формулировать условия, которые компании будут выбирать: либо платить большой оборотный штраф, либо вкладываться в кибербезопасность", – указал министр.

Шадаев отметил, что, скорее всего, в Думе вернутся к рассмотрению документа до конца года. Зконопроект не имеет обратной силы: штрафы будут применяться к утечкам, которые произошли после принятия закона.

Глава ведомтсва подверкнул, что в настоящее время Минцифры больше всего волнует антифрод, так как объем преступлений в цифровой среде растет. Так, почти каждое третье зарегистрированное преступление связано с применением цифровых технологий. "Раскрываемость по ним хуже, чем в целом по преступлениям других видов", – заключил он, сообщают "Ведомости".