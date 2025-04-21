Китай пригрозил санкциями странам, которые пойдут на "сделку" с Вашингтоном

Китай не хочет остаться единственной страной, которая отказывается заключать "сделку" с Трампом: Пекин пригрозил ввести контрсанкции в отношении стран, которые хотят заключить с США договоры с условием взаимного смягчения ввозных тарифов, сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что сотрудничать с Вашингтоном выразили готовность уже несколько десятков ключевых партнеров, в том числе идут переговоры с Евросоюзом.

В Министерстве коммерции КНР считают, что в таких условиях сотрудничать с США – "все равно что просить у тигра его шкуру".

Известно, что администрация Трампа уже включает в предварительные переговоры условие о запрете транзита китайских товаров и запрет на размещение китайских производств на своих территориях.

Китайские чиновники пока не стали уточнять, какие именно санкции будут применяться к странам, сотрудничающим с США.