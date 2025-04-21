В Пыть-Яхе заменят патриотический баннер с американским военным вертолетом

В Пыть-Яхе заменят баннер с американским военным вертолетом "Апач". По информации администрации города, патриотический плакат будет демонтирован. Подрядчик за собственный счет исправит баннер до конца недели.

Информацию о патриотическом баннере с американским военным вертолетом опубликовал "Муксун" со ссылкой на своего читателя. Плакат представляет собой композицию - американский вертолет размещен на фоне российского триколора, сопровождается символом СВО - буквой Z – и подписью "За наших".

По данным Алексея Савинцева, "Апач" отличается от российского вертолета "Аллигатор" системой шасси. Принципиальное и видное невооруженным взглядом отличие: двухосная система винтов. На "Апаче" она одноосная. А от вертолета Ми-28 американский аналог отличается локатором, расположенным на носу вертолета, а также остеклением кабины.