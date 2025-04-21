На Ямале участник СВО выдвинулся на праймериз "ЕР" для участия в выборах в заксобрание ЯНАО

Сегодня на участие в процедуре праймериз "Единой России" в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Ямала выдвинулся участник специальной военной операции, депутат восьмого созыва думы Ноябрьска Игорь Пронин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "ЕР".

Военнослужащий помогает местному отделению соцсопровождения участников СВО и членов их семей, участвует в их деятельности, мероприятиях.

"Более пяти лет состоит в общественном движении "Волонтеры Победы", а также уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи", - говорится в сообщении.