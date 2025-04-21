21 Апреля 2025
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Здравоохранение Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Георгий Филимонов сообщил, что уже более 5 тысяч вологжан прошли обследования в центрах амбулаторной онкопомощи с начала года 

Постоянная работа по созданию систему медпомощи, которая будет включать все возможности профилактики онкозаболеваний создается на Вологодчине по поручению Губернатора .

«За первый квартал 2025 года обследования в центрах амбулаторной онкологической помощи прошли на 47% вологжан больше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев заболевания были выявлены на самых ранних стадиях, что даёт положительный прогноз к выздоровлению. Наша задача - сделать медицинскую помощь доступнее, чтобы каждый пациент мог получить своевременную диагностику и лечение. Поэтому открываем новые ЦАОПы и модернизируем уже существующие», - сказал Георгий Филимонов.

Так, с 1 апреля в регионе начали работу еще 4 центра амбулаторной онкологической помощи в Тотемском, Сокольском, Вытегорском и Устюженском округах. Для приемов выделены отремонтированные помещения на базе центральных районных больниц. 

ЦАОПы оснащены компьютерными томографами, оборудованием для проведения лабораторных исследований, современными диагностическими аппаратами колоноскопии, ФГДС и УЗИ. Имеются и дневные стационары для проведения химиотерапии.

врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии(2020)|Фото: Накануне.RU

«Местным жителям больше не нужно ехать в другие города, чтобы получить консультацию и пройти обследование. Пациентов принимают как с подозрением на онкологическое заболевание, так и с уже установленным диагнозом - по направлению лечащего врача. За две недели выездные приемы в новых центрах амбулаторной онкологической помощи провели шесть онкологов. График выездов составлен до конца июня 2025 года: за это время врачи онкодиспансера приедут в муниципалитеты 39 раз», - добавил Георгий Филимонов.

Всего по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Вологодской области работают семь центров амбулаторной онкологической помощи. Ранее ЦАОПы были открыты в Вологде, Великом Устюге и Череповце. В будущем по поручению Главы региона в медицинских организациях региона будут оборудованы и кабинеты онкологов.

Теги: онкозаболевания, георгий филимонов, профилактика


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